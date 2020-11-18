Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в скором времени намерен запустить работу своего оператора мобильной связи, который будет называть Eagle Mobile, сообщает РБК.

Об этом рассказал исполнительный директор компании «Первый Мобильный» Михаил Лехтман.



Лехтман подчеркнул, что проект будет запускаться на сети «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2). В 2021 году компания будет оказывать услуги в 15 регионах России, а к 2023 году охват абонентской базы планируется нарастить до 2 млн человек.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний поединок провёл 24 октября 2020 года. На турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он уже во втором раунде победил Джастина Гэтжи. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.