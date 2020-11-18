Яндиева выпустили из изолятора
Боец смешанных единоборств Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания, сообщает ТАСС. Вечером 17 ноября срок содержания в изоляторе истекал, и задерживать Адама дольше без решения суда было бы противозаконно.
«Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым», — сказал Яндиев, отказавшись от дальнейшего общения с прессой.
Напомним, 13 ноября Адам Яндиев подрался с бойцом Bellator, ветераном смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. В результате, последний попал в больницу с многочисленными травмами. У Харитонова диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.
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