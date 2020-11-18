Чимаев впервые попал в рейтинг UFC, Махачев потерял одну позицию

UFC опубликовал обновлённый рейтинг лучших бойцов.

Шведский боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев впервые попал в рейтинг UFC. Он занял 15-е место в полусредней весовой категории.

Россиянин Ислам Махачев потерял одну позицию и теперь занимает 13-е место в лёгкой весовой категории. Рафаэль дос Аньос в свою очередь занял шестое место в лёгком весе. До этого дос Аньос выступал в полусреднем весе.

Чимаев дебютировал в UFC в июле и очень скоро превратился в одного из самых многообещающих бойцов лиги. За 66 дней он провёл 3 поединка и во всех победил досрочно. При этом Хамзат за три боя пропустил лишь два удара.

Следующий бой Хамзат Чимаев проведёт 19 декабря в Лас-Вегасе против Леона Эдвардса. Если Чимаев одержит победу, он станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, который в данный момент принадлежит Камару Усману.