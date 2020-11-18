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Адвокат Харитонова: Сергею плохо. У него дезориентация из-за сотрясения мозга

Адвокат Харитонова: Сергею плохо. У него дезориентация из-за сотрясения мозга
Бокс/ММА / Bellator 0

Александр Кравцов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, которого избил бывший боец UFC Адам Яндиев, рассказал о состоянии подзащитного. В настоящее время Харитонов находится в одной из московских больниц.

«Чувствует себя плохо. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Но есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — приводит слова адвоката ТАСС.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиеву грозит два года тюремного заключения.

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