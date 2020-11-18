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Президент UFC: Макгрегор и Порье не будут драться за пояс. Будет драться Хабиб

Президент UFC: Макгрегор и Порье не будут драться за пояс. Будет драться Хабиб
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что в поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, состоится 23 января, не будет разыгран чемпионский пояс в лёгком весе. Он напомнил, что в настоящее время пояс принадлежит Хабибу Нурмагомедову, и выразил уверенность, что россиянин вернётся в октагон.

Уайта спросили, будут ли Макгрегор и Порье сражаться за титул.

«Нет. Хабиб будет драться. Уверен, он будет драться. Их бой — не за пояс», — цитирует Уайта MMAFighting.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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