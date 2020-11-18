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Ф. Емельяненко считает, что бойцы не должны драться вне спортивного зала

Ф. Емельяненко считает, что бойцы не должны драться вне спортивного зала
Бокс/ММА / Bellator 0

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, отрицательно высказался о возможности применения спортсменами своей силы и навыков вне спортивного зала.

«С момента, когда спортсмен зашёл в зал единоборств, с первой тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки. Человек, являющийся профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом.

Неприятно всё это наблюдать. Сейчас, к сожалению, люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии Rings, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо

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