Сауль Альварес подтвердил бой с Каллумом Смитом
Чемпион мира по боксу по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес анонсировал поединок с обладателем пояса WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом, выложив афишу боя в «Инстаграме». Бой состоится 19 декабря, пока неизвестно, где он пройдёт. Ранее сообщалось, что спортсмены сразятся в Далласе (штат Техас, США).
Посмотреть изображение афиши можно в «инстаграме» Сауля Альвареса.
Напомним, 30-летний Сауль Альварес последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал пояс чемпиона мира WBO в полутяжёлом весе.
В сентябре 2016 года Альварес встречался в Далласе с другим Смитом, младшим братом Каллума и экс-чемпионом мира в первом среднем весе Лиамом Смитом.
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