Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон Фьюри на тренировке по боксу сбил люстру. Видео

Тайсон Фьюри на тренировке по боксу сбил люстру. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он в ходе тренировки по боксу сбил люстру. Фьюри бил по груше, крепление не выдержало, и сломался не только боксёрский снаряд, но и люстра.

«Вот что ожидает всех в 2021-м», — подписал он видео.

В настоящее время Фьюри проводит тренировочный лагерь. Пока неизвестно, кто будет его следующим соперником.

32-летний Фьюри выступает в профессиональном боксе с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив техническим нокаутом в седьмом раунде действующего на тот момент обладателя пояса WBC американца Деонтея Уайлдера. Всего на его счету 31 бой: 30 побед (в том числе 21 — нокаутом) и одна ничья.

Фьюри: Уайлдер слетел с катушек
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020