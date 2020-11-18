Чендлер призвал Фергюсона подраться в андеркарде боя Макгрегор — Порье

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер вызвал на бой соотечественника Тони Фергюсона и предложил ему сразиться в андеркарде поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, пройдёт 23 января.

«Нет шансов, что я подерусь с Фергюсоном в декабре. Я точно знаю, что он понимает это, так как в UFC уже сказали ему об этом. Да и я уже говорил ему, что мы увидимся в январе.

У нас будет бой Конора с Дастином. Похоже, этот поединок запланировали на 23 января. Нужен соглавный бой. Почему бы не сделать таковым поединок Чендлер — Фергюсон?» — приводит слова Чендлера MMAFighting.

Напомним, Чендлер был резервистом в титульном поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся 24 октября и завершился победой россиянина.