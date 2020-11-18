Харитонов показал справку, что он не был болен COVID-19 перед боем с Уильямсом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил, что он сдал отрицательный тест на коронавирус перед боем с британским боксёром Дэнни Уильямсом. Документ был предоставлен спортсменом изданию Sport24, и из него следует, что Харионов не был болен коронавирусом перед боем с Цильямсом.



Ранее бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов обвинил Харитонова в том, что он вышел на бой с Уильямсом, сдав 11 сентября в Химках два положительных теста на COVID-19.



Как видно из документа, Харитонов сдал анализы 10 сентября, а 11 сентября получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Фото: Sport24

Напомним, Носов встал на сторону экс-бойца UFC Адама Яндиева. Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, а Адаму грозит два года тюрьмы.