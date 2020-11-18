Томпсон считает, что UFC продвигает Чимаева из-за ухода Хабиба

Бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон высказал мнение, почему UFC активно продвигает шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Рейтинги полностью потеряли свою значимость, теперь главное — зрелищные бои, так считаю. Думаю, почему они так яростно продвигают этого парня, Хамзата Чимаева. А потом вспомнил, что Хабиб завершил карьеру. Если подумать, то они делали подобное с Дарпеном Тиллом.
Когда Биспинг завершил карьеру, им был нужен кто-то, чтобы не растерять английских фанатов, после чего им под руку попался Тилл. Думаю, с Хамзатом та же причина. Они знали, что Хабиб собирается уходить, а потому им был нужен парень с того рынка, так что вот. У вас есть Хамзат, парень, который делает своё дело», — приводит слова Томпсона BJPenn.
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