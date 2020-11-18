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Серроне — о завершении карьеры: у меня осталась пара лет

Серроне — о завершении карьеры: у меня осталась пара лет
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дональд Серроне заявил, что завершит карьеру в ближайшие два года.

«Это последний забег. Это так. У меня осталось не так много времени. Хочу сказать, что это будет моей последней попыткой и собираюсь полностью выложиться. Хочу завершить карьеру, когда сам этого захочу. Меня не волнует, что думают другие. На самом деле, у меня осталась пара лет. Думаю, четыре или пять боёв.

Вижу тот самый свет в конце тоннеля. Мы говорим о наследии и о том, что оставлю после себя. Теперь я не в середине пути, а в конце. Не хочу заканчивать так, как сейчас. Сделаю всё, чтобы закончить на высокой ноте.

У меня осталось два года. Нужно сделать их лучшими. Хочу напоследок прокатиться по самой крутой дороге», — приводит слова Серроне MMAFighting.

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