Фьюри: в супертяжах Усик не тот, каким он был в первом тяжёлом весе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мнением об Александре Усике.
«Усик — хороший боксёр, мы видели его бой с Чисорой. Но в супертяжёлом весе он не тот, каким он был первом тяжёлом весе. Разница слишком большая. Его вес вырос с 89 до 98 килограммов и это заметно повлияло на него», — приводит слова Тайсона Фьюри talkSPORT.
Напомним, в поединке, состоявшемся 31 октября, Усик победил Чисору единогласным решением судей. Поединок боксёров должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.
В следующем бою Усик может сразиться с действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Джошуа присутствовал на поединке Усик — Чисора, после которого спортсмены обменялись взглядами.
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