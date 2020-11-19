Bellator 253: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Колдуэлл — Макки

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном событии вечера сразятся Дэррион Колдуэлл и Эй Джей Макки. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Дэррион Колдуэлл (144,7) — Эй Джей Макки (144,8)

Бенсон Хендерсон (170) — Джейсон Джексон (170)

Джоуи Дэвис (168,8) — Бобби Ли (170).

Предварительный кард

Джереми Кеннеди (145,5) — Мэтт Бессетт (145,6)

Кит Ли (136) — Рофеон Стотс (135,2)

Кевин Фергюсон-мл. (154,7) — Кахим Маррей (154,7)

Марк Леммингер (170,5) — Джалил Уиллис (170)

Джей Джей Уилсон (145,7) — Серджо де Бари (144,7)

Салливан Коли (205) — Джейсон Маркланд (204,2).