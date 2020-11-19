Bellator 253: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Колдуэлл — Макки
В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 253. В главном событии вечера сразятся Дэррион Колдуэлл и Эй Джей Макки. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.
Основной кард
Дэррион Колдуэлл (144,7) — Эй Джей Макки (144,8)
Бенсон Хендерсон (170) — Джейсон Джексон (170)
Джоуи Дэвис (168,8) — Бобби Ли (170).
Предварительный кард
Джереми Кеннеди (145,5) — Мэтт Бессетт (145,6)
Кит Ли (136) — Рофеон Стотс (135,2)
Кевин Фергюсон-мл. (154,7) — Кахим Маррей (154,7)
Марк Леммингер (170,5) — Джалил Уиллис (170)
Джей Джей Уилсон (145,7) — Серджо де Бари (144,7)
Салливан Коли (205) — Джейсон Маркланд (204,2).
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