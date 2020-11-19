Фёдор Емельяненко объяснил, почему не читает комментарии о себе в интернете

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, не читает комментарии в интернете и соцсетях из-за большого количества оскорблений.

«Нет, я стараюсь просто читать новости, а вот комментарии попросту не читаю. Один раз я как-то посмотрел свой спарринг и решил почитать комментарии, вдруг будут полезные советы и так далее. Это было давно. Но когда я спустился в комментарии, то там, кроме обливания грязью меня или спарринг-партнёра, неприятных слов, больше ничего не было.

Я понял, что читать это больше не стоит, хороших эмоций это не вызывает», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

44-летний Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.