UFC 255: полный кард турнира с главным боем Фигейредо — Перес

В ночь с 21 на 22 ноября мск в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Алекс Перес

Валентина Шевченко — Дженнифер Майя

Тим Минс — Майк Перри

Кэтлин Чукагян — Синтия Кальвильо

Маурисио Руа — Пол Крейг.

Предварительный кард

Брэндон Морено — Брэндон Ройвал

Хоакин Бакли — Джордан Райт

Антонина Шевченко — Ариан Липски

Николас Дэлби — Даниэль Родригес

Алан Жубан — Джаред Гуден

Кайл Даукаус — Дастин Штольцфус

Луис Коске — Саша Палатников.