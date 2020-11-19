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UFC 255: полный кард турнира с главным боем Фигейредо — Перес

UFC 255: полный кард турнира с главным боем Фигейредо — Перес
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 21 на 22 ноября мск в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Алекс Перес
Валентина Шевченко — Дженнифер Майя
Тим Минс — Майк Перри
Кэтлин Чукагян — Синтия Кальвильо
Маурисио Руа — Пол Крейг.

Предварительный кард

Брэндон Морено — Брэндон Ройвал
Хоакин Бакли — Джордан Райт
Антонина Шевченко — Ариан Липски
Николас Дэлби — Даниэль Родригес
Алан Жубан — Джаред Гуден
Кайл Даукаус — Дастин Штольцфус
Луис Коске — Саша Палатников.

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