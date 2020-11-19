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«Это уже уголовка». Носов обвинил Харитонова в предоставлении поддельной справки

«Это уже уголовка». Носов обвинил Харитонова в предоставлении поддельной справки
Бокс/ММА / Bellator 0

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов обвинил бойца Bellator Сергея Харитонова в предоставлении поддельной справки по коронавирусу. Напомним, ранее Носов, который встал на сторону экс-бойца UFC Адама Яндиева в его конфликте с Харитоновым, обвинил Сергея в том, что он сознательно заражал людей на турнире в сентябре, зная о коронавирусе у себя, в ответ на что Харитонов показал справку, свидетельствующую, что он не был заражён.

По мнению Носова, Харитонов предоставил поддельную справку.

«Какая настоящая?» — подписал он фото с двумя вариантами справки, размещённое в «сториз» его «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/nosov_official/?hl=ru

«Мы так рады этой справке. Ведь это вещественное доказательство подделки документов, а это уже уголовка», — подписал он фото справки, которая, по его мнению, является поддельной.

Фото: https://www.instagram.com/nosov_official/?hl=ru

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