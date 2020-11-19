«Ты залез в страшную грязь». Яндиев заявил, что ничего не должен Харитонову

Бывший боец UFC Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, заявил, что ничего ему не должен. Напомним, ранее Харитонов, который после побоев от Яндиева попал в больницу, заявил, что тот должен ему более 2 млн рублей.

«Правда всегда станет явной. Я никогда никому не был должен, кроме всевышнего и своих родителей. Запомни, Сергей, остановись на этом.

Это было последнее интервью, на этом мы завершаем. Я лично ухожу от этих интервью и грязи, которую ты льёшь. Это невозможно слышать. Ты залез в страшную грязь», — рассказал Яндиев в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience.

Ранее бывший дзюдоист и депутат Дмитрий Носов, который встал на сторону Яндиева, обвинил Харитонова, что тот подделал справку.