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«Ты залез в страшную грязь». Яндиев заявил, что ничего не должен Харитонову

«Ты залез в страшную грязь». Яндиев заявил, что ничего не должен Харитонову
Бокс/ММА / Bellator 0

Бывший боец UFC Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, заявил, что ничего ему не должен. Напомним, ранее Харитонов, который после побоев от Яндиева попал в больницу, заявил, что тот должен ему более 2 млн рублей.

«Правда всегда станет явной. Я никогда никому не был должен, кроме всевышнего и своих родителей. Запомни, Сергей, остановись на этом.

Это было последнее интервью, на этом мы завершаем. Я лично ухожу от этих интервью и грязи, которую ты льёшь. Это невозможно слышать. Ты залез в страшную грязь», — рассказал Яндиев в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience.

Ранее бывший дзюдоист и депутат Дмитрий Носов, который встал на сторону Яндиева, обвинил Харитонова, что тот подделал справку.

«Это уже уголовка». Носов обвинил Харитонова в предоставлении поддельной справки
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