Фьюри заявил, что способен победить любого боксёра

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что в состоянии нанести поражение любому сопернику. На счету 32-летнего Фьюри 30 побед в 31 поединке в профессиональном боксе, ещё один бой завершился вничью.

«Я на сто миллионов процентов уверен, что в состоянии победить Джошуа (обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO. — Прим. «Чемпионата»). Я остаюсь непобеждённым на протяжении 12 лет карьеры, дважды становился чемпионом в тяжёлом весе. Да, я первый человек в истории, который дважды становился чемпионом в тяжёлом весе без единого поражения.

Это очень необычно. Я на сто процентов уверен, что смогу победить любого, с кем выхожу на ринг. И поэтому я чемпион мира», — приводит слова Фьюри BoxingScene.