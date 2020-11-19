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Итальянского бойца ввели в медикаментозную кому после победы в поединке на голых кулаках

Итальянского бойца ввели в медикаментозную кому после победы в поединке на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Итальянского бойца промоушена Bare Knuckle Fighting Championships Франческо Риччи ввели в медикаментозную кому после поединка против американца Ноа Каттера, проведённого 13 ноября, сообщает MMAFighting.

В ходе поединка Риччи получил удар в трахею, однако смог продолжить бой. Схватка завершилась победой Риччи в третьем раунде, однако после боя он был госпитализирован, а по итогам обследования ему была назначена операция.

«Травма не помешала Риччи добиться победы в пятницу, но во время операции возникли осложнения, что привело к ещё большей проблеме для его здоровья», — подчеркнул президент промоушена Bare Knuckle Fighting Championships Дэвид Фельдман.

В главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship 14 Луис Паломино нокаутировал Джима Алерса.

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