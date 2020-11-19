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Александр Поветкин стал персонажем компьютерной игры

Александр Поветкин стал персонажем компьютерной игры
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин стал персонажем компьютерной игры. Поветкин был добавлен в спортивный симулятор eSports Boxing Club, находящийся на стадии бета-теста.

«Теперь и я в компьютерной игре о боксе нового поколения eSports Boxing Club. Следите за информацией», — написал Поветкин в своём «инстаграме».

Поветкин стал первым российским боксёром, который будет представлен в данном спортивном симуляторе.

41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.

Свой последний поединок Александр Поветкин провёл в августе 2020 года, нокаутировав Диллиана Уайта.

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