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Макгрегор подписал контракт на бой с Порье

Макгрегор подписал контракт на бой с Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что подписал контракт на поединок с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье, сообщает MacLife. Этот поединок возглавит турнир UFC 257. Поединок состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове».

Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.

Сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.

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