«Какой смысл быть бойцом UFC?» Марк Хант раскритиковал гонорары промоушена

Бывший боец UFC экс-претендент на титул временного чемпиона лиги в тяжёлом весе Марк Хант раскритиковал американский промоушен за слишком низкие гонорары. По словам ветерана ММА, выступать в UFC попросту нет смысла.

«В титуле чемпиона UFC нет никакого престижа. За него ничего не платят. Это говорю вам не только я, тому есть множество свидетельств. Какой смысл быть бойцом UFC? Зачем быть чемпионом UFC? Зачем всё это, если вам платят чёртовы 16%? Это просто мусор. Когда люди хвалят продукт UFC, я просто смеюсь. Здесь нет денег, посмотрите на бокс, где спортсмены калибра Джошуа получают за поединок $ 50 млн. Конор стал зарабатывать такие суммы вместе с переходом в бокс. Так какой смысл быть бойцом UFC?»? — приводит слова Ханта BJ Penn.