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Царукян выступит в андеркарде боя Макгрегор — Порье

Царукян выступит в андеркарде боя Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, проведёт следующий поединок 23 января 2021 года на турнире UFC 257. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Соперником Армана станет спортсмен из Афганистана Насрат Хакпараст.

«Мы нацеливались на встречу с Александером Эрнандесом 12 декабря. После нескольких попыток он, к сожалению, убежал от меня, отказавшись от встречи. Хочу анонсировать мою встречу, которая пройдёт 23 января 2021 года», — написал Царукян.

Соответствующий пост доступен на странице Царукяна в социальной сети.

Царукян в предыдущем поединке победил Дэви Рамоса. В UFC провёл три встречи и победил в двух из них. Что касается Хакпараста, то в минувшей схватке он справился с Алексом Муньосом. В лиге на его счету 6 поединков, в которых он победил четыре раза.

Напомним, на турнире UFC 257 состоится бой Конора Макгрегора с Дастином Порье.

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