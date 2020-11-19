Брат Яндиева — Харитонову: унижаешь себя этими поступками, прекращай

Абукар Яндиев, брат экс-бойца UFC Адама Яндиева, обратился через свою страницу в «Инстаграме» к Сергею Харитонову. Абукар раскритиковал ветерана ММА за позицию, которую тот демонстрирует в конфликте с его братом Адамом.

«В 2013 году у Сергея Харитонова действительно были проблемы, в которых мы ему помогли по-дружески. Если у вас с Адамом были какие-то недопонимания, надо было позвонить мне и рассказать, мы бы все вместе встретились за чашкой чая и решили бы все вопросы. Не надо было распускать слухи за спиной, избегая встреч и отправляя «блатных» на переговоры.

Уверен, если бы правда была на твоей стороне, ты позвонил бы именно мне, потому что я достал и отдал бы любую сумму без проблем. Ты сам себя унижаешь враньём и поступками. Тебе с этим жить дальше. Прекращай, Сергей", — написал Яндиев.

Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».