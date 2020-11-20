Фёдор Емельяненко не против реванша с Бейдером и Митрионом

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий ныне в Bellator, признался, что был бы не против провести поединок с Райаном Бейдером или Мэттом Митрионом. Два преддыдущих поражения в карьере он потерпел именно от них. Сначала Фёдор в первом раунде проиграл Митриону, а затем менее чем за минуту проиграл нокаутом Бейдеру.

"«Мы коснулись вопроса реванша с Бейдером] Скотт Кокер вроде заинтересован. Конкретики ещё не было, но мы поговорили на эту тему



Митрион? По тому бою остались вопросы, оба попали, оба упали. Можно было бы провести реванш, мне интересен этот бой», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

Напомним, в предыдущем поединке 44-летний спортсмен победил Куинтона Джексона.