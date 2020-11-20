Мераб Двалишвили второй раз лишился соперника на турнире UFC on ESPN 19

29-летний грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе, вновь лишился оппонента на турнире UFC on ESPN 19, запланированного на 6 декабря.

Его оппонентом на турнире должен был стать бывший бразильский рестлер и грепплер Раони Барселос, который недавно принял бой после того, как Коди Стаманн отказался от боя с Двалишвили. Однако, поскольку Барселос совсем недавно участвовал в 3-раундовом поединке в начале ноября, Атлетическая комиссия штата Невада с медицинской точки зрения не разрешила ему участвовать в повторных соревнованиях менее чем через месяц.

Мераб Двалишвили провёл в UFC 7 поединков. Его победная серия насчитывает уже 5 боёв. Свой последний бой он провёл 15 августа на UFC 253, в котором выиграл единогласным решением Джона Додсона.