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Мераб Двалишвили второй раз лишился соперника на турнире UFC on ESPN 19

Мераб Двалишвили второй раз лишился соперника на турнире UFC on ESPN 19
Бокс/ММА / UFC 0

29-летний грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе, вновь лишился оппонента на турнире UFC on ESPN 19, запланированного на 6 декабря.

Его оппонентом на турнире должен был стать бывший бразильский рестлер и грепплер Раони Барселос, который недавно принял бой после того, как Коди Стаманн отказался от боя с Двалишвили. Однако, поскольку Барселос совсем недавно участвовал в 3-раундовом поединке в начале ноября, Атлетическая комиссия штата Невада с медицинской точки зрения не разрешила ему участвовать в повторных соревнованиях менее чем через месяц.

Мераб Двалишвили провёл в UFC 7 поединков. Его победная серия насчитывает уже 5 боёв. Свой последний бой он провёл 15 августа на UFC 253, в котором выиграл единогласным решением Джона Додсона.

UFC 252. Двалишвили одолел Додсона
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