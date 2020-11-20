Мераб Двалишвили второй раз лишился соперника на турнире UFC on ESPN 19

29-летний грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе, вновь лишился оппонента на турнире UFC on ESPN 19, запланированного на 6 декабря.
Его оппонентом на турнире должен был стать бывший бразильский рестлер и грепплер Раони Барселос, который недавно принял бой после того, как Коди Стаманн отказался от боя с Двалишвили. Однако, поскольку Барселос совсем недавно участвовал в 3-раундовом поединке в начале ноября, Атлетическая комиссия штата Невада с медицинской точки зрения не разрешила ему участвовать в повторных соревнованиях менее чем через месяц.
Мераб Двалишвили провёл в UFC 7 поединков. Его победная серия насчитывает уже 5 боёв. Свой последний бой он провёл 15 августа на UFC 253, в котором выиграл единогласным решением Джона Додсона.
- 20 ноября 2020
-
02:54
-
00:44
-
00:21
- 19 ноября 2020
-
23:33
-
22:41
-
21:58
-
20:48
-
19:45
-
18:44
-
17:49
-
16:02
-
14:30
-
13:48
-
12:10
-
12:06
-
11:30
-
11:02
-
10:19
-
09:37
-
09:02
-
05:26
-
00:40
- 18 ноября 2020
-
23:06
-
21:57
-
21:05
-
19:07
-
17:59
-
16:31
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:16
-
12:00
-
11:29
-
10:40