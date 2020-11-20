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Все результаты боёв турнира Bellator 253

Все результаты боёв турнира Bellator 253
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 253.

Предлагаем вашему вниманию результаты полного карда турнира.

Основной кард

Эй Джей Макки победил Дэрриона Колдуэлла техническим нокаутом в 1-м раунде (1:33);
Бенсон Хендерсон уступил Джейсону Джексону единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30)
Джоуи Дэвис победил Бобби Ли единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).

Предварительный кард

Джереми Кеннеди победил Мэтта Бессетта единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26);
Кит Ли уступил Рофеону Стотсу единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);
Кевин Фергюсон-мл. уступил Кахиму Маррею единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);
Марк Леммингер проиграл Джалилу Уиллису единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29);
Джей Джей Уилсон победил Серджо де Бари нокаутом в 1-м раунде (на 20-й сек.);
Салливан Коли победил Джейсона Маркланда техническим нокаутом в 1-м раунде (на 28-й сек.).

Макки победил Колдуэлла болевым приёмом в первом раунде в главном бою Bellator 253
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