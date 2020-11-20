Все результаты боёв турнира Bellator 253

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 253.



Предлагаем вашему вниманию результаты полного карда турнира.



Основной кард



Эй Джей Макки победил Дэрриона Колдуэлла техническим нокаутом в 1-м раунде (1:33);

Бенсон Хендерсон уступил Джейсону Джексону единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30)

Джоуи Дэвис победил Бобби Ли единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).



Предварительный кард



Джереми Кеннеди победил Мэтта Бессетта единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26);

Кит Ли уступил Рофеону Стотсу единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);

Кевин Фергюсон-мл. уступил Кахиму Маррею единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);

Марк Леммингер проиграл Джалилу Уиллису единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29);

Джей Джей Уилсон победил Серджо де Бари нокаутом в 1-м раунде (на 20-й сек.);

Салливан Коли победил Джейсона Маркланда техническим нокаутом в 1-м раунде (на 28-й сек.).

Макки победил Колдуэлла болевым приёмом в первом раунде в главном бою Bellator 253