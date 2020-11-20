Все результаты боёв турнира Bellator 253

В ночь с 19 на 20 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 253.
Предлагаем вашему вниманию результаты полного карда турнира.
Основной кард
Эй Джей Макки победил Дэрриона Колдуэлла техническим нокаутом в 1-м раунде (1:33);
Бенсон Хендерсон уступил Джейсону Джексону единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30)
Джоуи Дэвис победил Бобби Ли единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).
Предварительный кард
Джереми Кеннеди победил Мэтта Бессетта единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26);
Кит Ли уступил Рофеону Стотсу единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);
Кевин Фергюсон-мл. уступил Кахиму Маррею единогласным решением (27-30, 27-30, 27-30);
Марк Леммингер проиграл Джалилу Уиллису единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29);
Джей Джей Уилсон победил Серджо де Бари нокаутом в 1-м раунде (на 20-й сек.);
Салливан Коли победил Джейсона Маркланда техническим нокаутом в 1-м раунде (на 28-й сек.).
- 20 ноября 2020
-
05:07
-
05:04
-
02:54
-
00:44
-
00:21
- 19 ноября 2020
-
23:33
-
22:41
-
21:58
-
20:48
-
19:45
-
18:44
-
17:49
-
16:02
-
14:30
-
13:48
-
12:10
-
12:06
-
11:30
-
11:02
-
10:19
-
09:37
-
09:02
-
05:26
-
00:40
- 18 ноября 2020
-
23:06
-
21:57
-
21:05
-
19:07
-
17:59
-
16:31
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:16
-
12:00