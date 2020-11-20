Харитонов — о долге Яндиева: я что, девочка? Какие ещё подарки?!

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал слова бывшего бойца UFC Адама Яндиева, который его избил. Напомним, Харитонов утверждает, что Яндиев должен ему более 2 млн рублей, а тот считает, что «никому ничего не должен».

«Я что, девочка, чтобы ему подарки давать? Я своей женщине делаю подарки. Если он себя приписывает к этому рангу, то без проблем. Можем про всё забыть. А мужчины отвечают за слова. Какие вообще подарки?!» — приводит слова Харитонова News.ru.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиеву грозит два года тюремного заключения.