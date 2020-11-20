Адвокат Харитонова: будет лучше, если Сергей примирится с Яндиевым

Александр Кравцов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, которого избил бывший боец UFC Адам Яндиев, рассказал, что попросит подзащитного пойти на примирение с ним.

«Мы не кровожадные, всё должно быть по закону. Думаю, если Сергей Харитонов примет решение примириться, мы будем однозначно не против. И я как специалист буду ему это рекомендовать, потому что худой мир лучше, чем хорошая война.

Думаю, мы должны договориться. Надеемся…» — приводит слова Кравцова Sport24.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиеву грозит два года тюремного заключения.