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Томпсон дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Томпсон дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал об ожиданиях от матча-реванша бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Ожидается, что поединок состоится 23 января.

«Считаю, в реванше с Порье Конор повторит успех, которого ему удалось добиться в первом поединке. Конечно, Дастин прибавил с тех пор, но Макгрегор не переставал тренироваться. Мне кажется, что Конор снова победит», — приводит слова Томпсона BJPenn.com.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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