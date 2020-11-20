Томпсон дал прогноз на бой Макгрегор — Порье
Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал об ожиданиях от матча-реванша бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Ожидается, что поединок состоится 23 января.
«Считаю, в реванше с Порье Конор повторит успех, которого ему удалось добиться в первом поединке. Конечно, Дастин прибавил с тех пор, но Макгрегор не переставал тренироваться. Мне кажется, что Конор снова победит», — приводит слова Томпсона BJPenn.com.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
Президент UFC: Макгрегор и Порье не будут драться за пояс. Будет драться Хабиб
- 20 ноября 2020
-
13:06
-
12:11
-
10:56
-
10:01
-
09:01
-
06:53
-
05:07
-
05:04
-
02:54
-
00:44
-
00:21
- 19 ноября 2020
-
23:33
-
22:41
-
21:58
-
20:48
-
19:45
-
18:44
-
17:49
-
16:02
-
14:30
-
13:48
-
12:10
-
12:06
-
11:30
-
11:02
-
10:19
-
09:37
-
09:02
-
05:26
-
00:40
- 18 ноября 2020
-
23:06
-
21:57
-
21:05
-
19:07
-
17:59
Партнерский контент