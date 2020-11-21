21 ноября в Сочи на стадионе «WOW Arena» состоится турнир MMA Серия-21.

В главном событии вечера встретятся россиянин Тимур Синен и узбекистанец Муслим Аннакулов. Также в этот вечер состоится первый бой за пояс в Серии. Россиянин Сергей Маслов в случае победы над соотечественником Айком Казаряном сможет получить пояс. При этом, если Казарян сможет одержать победу, то пояс не получит, поскольку проводит только первый бой в ММА Серии.

Файткард турнира MMA Серия-21

1. Тимур Синен (Россия) — Муслим Аннакулов (Узбекистан)

2. Евгений Бондарев (Россия) — Федор Бабич (Россия)

3. Андрей Лебедев (Россия) — Санарбек Курбанов (Узбекистан)

4. Мири Садыгов (Россия) — Рашид Юсупов (Россия)

5. Яков Екимов (Россия) — Сирожиддин Абдукаюмов (Узбекистан)

6. Мария Артюхина (Россия) — Екатерина Макарова (Россия)

7. Сергей Бобрышев (Россия) — Владимир Лубко (Россия)

8. Алексей Ляпунов (Россия) — Арсен Нерсесян (Армения)

9. Александр Подмарев (Россия) — Эльмар Гасанов (Россия)

10. Кирилл Корнилов (Россия) — Руслан Меджидов (Россия)

11. Сергей Маслов (Россия) — Айк Казарян (Россия)

12. Олег Попов (Россия) — Сергей Алексеевич (Беларусь)