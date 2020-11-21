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Файткард турнира MMA Серия-21

Файткард турнира MMA Серия-21
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

21 ноября в Сочи на стадионе «WOW Arena» состоится турнир MMA Серия-21.

В главном событии вечера встретятся россиянин Тимур Синен и узбекистанец Муслим Аннакулов. Также в этот вечер состоится первый бой за пояс в Серии. Россиянин Сергей Маслов в случае победы над соотечественником Айком Казаряном сможет получить пояс. При этом, если Казарян сможет одержать победу, то пояс не получит, поскольку проводит только первый бой в ММА Серии.

Файткард турнира MMA Серия-21

1. Тимур Синен (Россия) — Муслим Аннакулов (Узбекистан)
2. Евгений Бондарев (Россия) — Федор Бабич (Россия)
3. Андрей Лебедев (Россия) — Санарбек Курбанов (Узбекистан)
4. Мири Садыгов (Россия) — Рашид Юсупов (Россия)
5. Яков Екимов (Россия) — Сирожиддин Абдукаюмов (Узбекистан)
6. Мария Артюхина (Россия) — Екатерина Макарова (Россия)
7. Сергей Бобрышев (Россия) — Владимир Лубко (Россия)
8. Алексей Ляпунов (Россия) — Арсен Нерсесян (Армения)
9. Александр Подмарев (Россия) — Эльмар Гасанов (Россия)
10. Кирилл Корнилов (Россия) — Руслан Меджидов (Россия)
11. Сергей Маслов (Россия) — Айк Казарян (Россия)
12. Олег Попов (Россия) — Сергей Алексеевич (Беларусь)

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