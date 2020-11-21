Макгрегор и Пакьяо рассчитывают провести поединок в 2021 году
Менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Оди Аттар заявил, что его клиент по-прежнему рассчитывает на поединок с чемпионом мира по боксу в полусреднем весе легендарным Мэнни Пакьяо.
«23 января у Конора бой с Дастином Порье. Сначала ему нужно решить этот вопрос. Но Макгрегор по-прежнему хочет встречи с Пакьяо. Мэнни также заявил, что хочет боя с Конором. Как я говорил раньше, у нас были разговоры на эту тему. Так что этот поединок мы определённо организуем, ведь оба бойца хотят этого. К тому же интерес к встрече будет по всему миру», — приводит слова функционера BJ Penn.
Напомним, 23 января 2021 года Макгрегор выступит на турнире UFC 257, где встретится с Дастином Порье.
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