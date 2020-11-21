Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Немков назвал Ф. Емельяненко и Хабиба величайшими бойцами в истории

Немков назвал Ф. Емельяненко и Хабиба величайшими бойцами в истории
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не смог выбрать трёх лучших бойцов в истории. По его словам, два величайших в истории — Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.

«Фёдор, Хабиб Нурмагомедов. А дальше не могу сказать. Мне нравятся определённые бои с участием иностранных бойцов. Тот же Джон Джонс крутой, он всех победил. Но сколько раз его ловили на допинге. И знаете, когда он был на допинге, он по одному дрался с тем же Даниэлем Кормье, а когда выходил без допинга на бои с Рейесом, Тиаго Сантосом, показывал скучные поединки. Из крутых ещё перечислю Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера, Кормье, Стипе Миочича. Но не знаю, кого конкретно поставить третьим в этом списке», — приводит слова Немкова «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020