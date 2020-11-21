Немков назвал Ф. Емельяненко и Хабиба величайшими бойцами в истории
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не смог выбрать трёх лучших бойцов в истории. По его словам, два величайших в истории — Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.
«Фёдор, Хабиб Нурмагомедов. А дальше не могу сказать. Мне нравятся определённые бои с участием иностранных бойцов. Тот же Джон Джонс крутой, он всех победил. Но сколько раз его ловили на допинге. И знаете, когда он был на допинге, он по одному дрался с тем же Даниэлем Кормье, а когда выходил без допинга на бои с Рейесом, Тиаго Сантосом, показывал скучные поединки. Из крутых ещё перечислю Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера, Кормье, Стипе Миочича. Но не знаю, кого конкретно поставить третьим в этом списке», — приводит слова Немкова «Р-Спорт».
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