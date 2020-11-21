Харитонов: никакого примирения с Яндиевым

Боец Bellator ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов сообщил, что не намерен идти на мировую с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, с которым у него произошла драка. После конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт», — приводит слова Харитонова News.ru.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.