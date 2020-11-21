Мама Валентины и Антонины Шевченко стала чемпионкой мира муай-тай по бою с тенью

Елена Шевченко, президент Федерации муай-тай Кыргызстана и мать девушек — бойцов UFC Валентины и Антонины Шевченко, стала чемпионкой мира по муай-тай в категории «бой с тенью». Об этом рассказала Антонина на своей странице в «Инстаграме», попутно прикрепив видео с выступлением мамы.

«Моя мама, Елена, стала чемпионкой мира в разделе бой с тенью! Поздравляю маму и президента Федерации муай-тай Кыргызстана Елену! На видео — её выступление», — написала Шевченко.

Соответствующее видео доступно на странице Антонины Шевченко в социальной сети.

Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября по московскому времени сёстры Шевченко выступят на турнире UFC 255. Валентина будет проводить защиту титула в четвёртый раз. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.