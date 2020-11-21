В DAZN намерены сократить гонорары Головкина
Стриминговый сервис DAZN намерен сократить гонорары чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина. Стороны уже ведут переговоры на этот счёт и близки к соглашению, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Изначально ожидалось, что боксёр из Казахстана получит около $ 100 млн за шесть встреч, но теперь эта сумма будет пересмотрена.
Последний раз ветеран профессионального бокса появлялся на ринге в октябре 2019 года, тогда он по очкам победил Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры. Следующую встречу он проведёт с официальным претендентом на титул по версии IBF, небитым спортсменом из Польши Камилом Шереметой. Проведение схватки запланировано на 18 декабря.
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