Уайт хочет провести бой Макгрегора и Порье со зрителями

Президент UFC Дана Уайт заявил, что планирует провести турнир UFC 257 со зрителями. Турнир состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове», главным событием станет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.
«Я намерен провести Международную бойцовскую неделю. У этому времени будет открыта арена „Этихад“, которая полностью отвечает нашим требованиям. Концерты, вечеринки у бассейна, прочие крутые мероприятия. Я надеюсь, что мы вернём болельщиков на трибуны. Я рассчитываю это сделать.
Если всё получится, то будет здорово. Я готов организовать бои с болельщиками. Я хочу вернуть фанатов на трибуны, мы работаем над этим. Посмотрим, как осуществить безопасность и сделаем это в Абу-Даби», — приводит слова Даны Уайта Essentially Sports.
Напомним, у Макгрегора эта встреча станет первой за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжёлом бою он справился с Дэном Хукером.
Сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американца. Дастин Порье и Конор Макгрегор уже встречались — в 2014 году ирландец одержал досрочную победу.
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