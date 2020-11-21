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Фигейредо — Перес. Финальное промо к турниру UFC 255

Фигейредо — Перес. Финальное промо к турниру UFC 255
Бокс/ММА / UFC 0

21 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 255, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик этого противостояния.

Еслиу вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Дейвисон Фигейредо завоевал титул чемпиона в июле 2020 года. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса.

Алекс Перес провёл последний поединок 6 июня 2020 года и победил нокаутом Жуссьера Формигу.

Соперником Фигейредо должен был стать Коди Гарбрандт, но он выбыл из поединка из-за травмы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

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