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Уайт: продолжаю верить, что Хабиб вернётся и одержит 30-ю победу, как хотел его отец

Уайт: продолжаю верить, что Хабиб вернётся и одержит 30-ю победу, как хотел его отец
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в бои ради тридцатой победы.

«Всё равно продолжаю верить, что Хабиб вернётся и одержит 30-ю победу, как хотел его отец. У него был слишком эмоциональный бой с Джастином Гэтжи, так что верю, что он вернётся. Конечно, ничего не решено, но я бы поставил на такое развитие событий, я азартный человек, так что ставлю на то, что Хабиб вернётся.

Кто станет соперником? Есть не только Жорж Сен-Пьер. Конор и Порье будут драться, есть Фергюсон, Чендлер. Помотрим, как долго Хабиб сможет держать паузу. Если он решит вернуться и сделает это, то эти парни будут готовы подраться с ним», — приводит слова Даны Уайта TMZ.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких условиях его клиент задумается о возобновлении карьеры.

Менеджер рассказал, что может заставить Нурмагомедова задуматься о возвращении
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