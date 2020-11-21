Уайт: продолжаю верить, что Хабиб вернётся и одержит 30-ю победу, как хотел его отец

Президент UFC Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов вернётся в бои ради тридцатой победы.



«Всё равно продолжаю верить, что Хабиб вернётся и одержит 30-ю победу, как хотел его отец. У него был слишком эмоциональный бой с Джастином Гэтжи, так что верю, что он вернётся. Конечно, ничего не решено, но я бы поставил на такое развитие событий, я азартный человек, так что ставлю на то, что Хабиб вернётся.



Кто станет соперником? Есть не только Жорж Сен-Пьер. Конор и Порье будут драться, есть Фергюсон, Чендлер. Помотрим, как долго Хабиб сможет держать паузу. Если он решит вернуться и сделает это, то эти парни будут готовы подраться с ним», — приводит слова Даны Уайта TMZ.



Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, при каких условиях его клиент задумается о возобновлении карьеры.

Менеджер рассказал, что может заставить Нурмагомедова задуматься о возвращении