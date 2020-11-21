Уайт: ещё не разговаривал с Джонсом о дебюте в тяжёлом весе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ещё не разговаривал с Джоном Джонсом о дебюте в тяжёлом весе.



«Нет, пока не было сказано ни слова. Не разговаривал с Джоном Джонсом. Не знаю, готовится ли он. Не имею никакого понятия, чем Джон Джонс сейчас занимается. Когда он будет готов, то всё, что ему нужно сделать, дать мне знать. Пока мы не получали даже намёка, что Джонс собирается драться», — приводит слова Уайта TMZ.



33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.



Джонс отказался от титула в полутяжёлом весе и объявил о переходе в тяжёлый вес.