Джонсон: у Фигейредо есть всё необходимое, чтобы оставаться чемпионом долгое время

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что Дейвисон Фигейредо способен сохранять за собой титлу чемпиона UFC на протяжении долгого времени.
«Думаю, Фигейредо великолепен. У него есть всё необходимое, чтобы оставаться чемпионом на протяжении очень долгого времени. Он способен бороться, у него отличное кардио, отличное джиу-джитсу, он сильно бьёт. Это всё помогает сохранять титул у себя на протяжении долгого времени.
До тех пор пока он здоров, его допинг-тесты чисты и он продолжает работать с весом, ничего не помешает ему оставаться чемпионом очень долгое время.
Я хотел бы посмотреть на его бой с Генри Сехудо. Хотел бы, чтобы Сехудо вернулся и сразился с ним. Генри способен создать ему проблемы. Я уже дрался с Сехудо, так что я знаю, что Сехудо способен разгадать эту загадку», — приводит слова Деметриуса Джонсона MMAFighting.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.
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