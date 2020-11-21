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Джонсон: у Фигейредо есть всё необходимое, чтобы оставаться чемпионом долгое время

Джонсон: у Фигейредо есть всё необходимое, чтобы оставаться чемпионом долгое время
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что Дейвисон Фигейредо способен сохранять за собой титлу чемпиона UFC на протяжении долгого времени.

«Думаю, Фигейредо великолепен. У него есть всё необходимое, чтобы оставаться чемпионом на протяжении очень долгого времени. Он способен бороться, у него отличное кардио, отличное джиу-джитсу, он сильно бьёт. Это всё помогает сохранять титул у себя на протяжении долгого времени.

До тех пор пока он здоров, его допинг-тесты чисты и он продолжает работать с весом, ничего не помешает ему оставаться чемпионом очень долгое время.

Я хотел бы посмотреть на его бой с Генри Сехудо. Хотел бы, чтобы Сехудо вернулся и сразился с ним. Генри способен создать ему проблемы. Я уже дрался с Сехудо, так что я знаю, что Сехудо способен разгадать эту загадку», — приводит слова Деметриуса Джонсона MMAFighting.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

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