Антонина Шевченко досрочно победила Ариане Липски на турнире UFC 255

В ночь с 21 на 22 ноября мск в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, встретилась с бразильянкой Ариане Липски.
Бой продлился два раунда и закончился победой Антоны Шевченко техническим нокаутом. Таким образом, Антонина одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.
В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Напомним, Валентина Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. С того момента она провела три успешные защиты титула.
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