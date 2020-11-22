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Антонина Шевченко досрочно победила Ариане Липски на турнире UFC 255

Антонина Шевченко досрочно победила Ариане Липски на турнире UFC 255
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 21 на 22 ноября мск в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, встретилась с бразильянкой Ариане Липски.

Бой продлился два раунда и закончился победой Антоны Шевченко техническим нокаутом. Таким образом, Антонина одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко сразится с Дженнифер Майей. Напомним, Валентина Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. С того момента она провела три успешные защиты титула.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

UFC 2020. UFC 255, Лас-Вегас, США
Антонина Шевченко (W) - Ариане Липски
22 ноября 2020, воскресенье. 04:50 МСК
Антонина Шевченко
Окончено
TKO
Ариане Липски
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