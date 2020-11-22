Валентина Шевченко в четвёртый раз защитила титул чемпионки UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.

Напомним, Валентина Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. Таким образом, Шевченко в четвёртый раз подряд успешно защитила титул чемпионки UFC. Всего на её счету 19 побед в смешанных единоборствах и 3 поражения.

В главном событии вечера сразятся чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию шоу UFC 255.