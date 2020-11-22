Стали известны обладатели бонусов турнира UFC 255

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном бою встречались чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.



Поединком вечера стал бой представителя Гонконга Саши Палатникова. Соперником Палатникова был австралийский боец Луис Коси. Только в первые пять минут бойцы выбросили 236 ударов на двоих, 132 из которых пришлись в цель. Бой был завершён в третьем раунде — Палатников нанёс сопернику град ударов, после чего рефери остановил бой.



Бонусы за выступление вечера получили Антонина Шевченко и Хоакин Бакли.



Антонина Шевченко встречалась с бразильянкой Ариане Липски. Бой продлился два раунда и закончился победой Антонины Шевченко техническим нокаутом. Таким образом, Антонина одержала восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.