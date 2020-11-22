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Уайт — о титуле чемпиона UFC в лёгком весе: дам Хабибу некоторое время

Уайт — о титуле чемпиона UFC в лёгком весе: дам Хабибу некоторое время
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции по завершении турнира UFC 255 поделился своими мыслями о судьбе титула чемпиона организации в лёгком весе. По словам Уайта, он планирует обсудить этот вопрос с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я дам Хабибу некоторое время. Скоро мы с ним встретимся и поговорим», — сказал Дана Уайт.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.

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