Уайт — о титуле чемпиона UFC в лёгком весе: дам Хабибу некоторое время

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции по завершении турнира UFC 255 поделился своими мыслями о судьбе титула чемпиона организации в лёгком весе. По словам Уайта, он планирует обсудить этот вопрос с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я дам Хабибу некоторое время. Скоро мы с ним встретимся и поговорим», — сказал Дана Уайт.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.
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