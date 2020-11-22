Впервые в истории UFC на одном турнире выступали две родные сестры
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном бою встречались чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.
В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи.
В предварительном карде представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, встретилась с бразильянкой Ариане Липски.
Это был первый случай в истории UFC, когда на одном турнире выступили две родные сестры — Валентина и Антонина Шевченко.
Валентина одержала досрочную победу над Майей, а Антонина Шевченко во втором раунде победила Липски.
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