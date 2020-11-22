ММА Серия-21: результаты боёв

21 ноября в Сочи на стадионе «WOW Arena» состоялся турнир MMA Серия-21.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех боёв турнира.
Результаты турнира MMA Серия-21
Тимур Синен (Россия) победил Муслима Аннакулова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (3:35);
Федор Бабич (Россия) победил Евгения Бондарева (Россия) КО в 1-м раунде (0:36);
Андрей Лебедев (Россия) победил Санарбека Курбанова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (2:51);
Мири Садыгов (Россия) победил Рашида Юсупова (Россия) ТКО в 1-м раунде (1:11);
Яков Екимов (Россия) победил Сирожиддина Абдукаюмова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (2:10).
Екатерина Макарова (Россия) победила Марию Артюхинк (Россия) единогласным решением судей;
Сергей Бобрышев (Россия) победил Владимира Лубко (Россия) ТКО в 1-м раунде (2:34);
Алексей Ляпунов (Россия) победил Арсен Нерсесян (Армения) удушающим приёмом (треугольник) в 1-м раунде (1:32);
Эльмар Гасанов (Россия) победил Александра Подмарева (Россия) раздельным решением судей;
Кирилл Корнилов (Россия) победил Руслана Меджидова (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:16);
Айк Казарян (Россия) победил Сергея Маслова (Россия) единогласным решением судей;
Олег Попов (Россия) победил Сергея Алексеевича (Беларусь) удушающим приёмом (ручной треугольник) во 2-м раунде (3:13).
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