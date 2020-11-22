ММА Серия-21: результаты боёв

21 ноября в Сочи на стадионе «WOW Arena» состоялся турнир MMA Серия-21.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты всех боёв турнира.



Результаты турнира MMA Серия-21



Тимур Синен (Россия) победил Муслима Аннакулова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (3:35);

Федор Бабич (Россия) победил Евгения Бондарева (Россия) КО в 1-м раунде (0:36);

Андрей Лебедев (Россия) победил Санарбека Курбанова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (2:51);

Мири Садыгов (Россия) победил Рашида Юсупова (Россия) ТКО в 1-м раунде (1:11);

Яков Екимов (Россия) победил Сирожиддина Абдукаюмова (Узбекистан) ТКО в 1-м раунде (2:10).

Екатерина Макарова (Россия) победила Марию Артюхинк (Россия) единогласным решением судей;

Сергей Бобрышев (Россия) победил Владимира Лубко (Россия) ТКО в 1-м раунде (2:34);

Алексей Ляпунов (Россия) победил Арсен Нерсесян (Армения) удушающим приёмом (треугольник) в 1-м раунде (1:32);

Эльмар Гасанов (Россия) победил Александра Подмарева (Россия) раздельным решением судей;

Кирилл Корнилов (Россия) победил Руслана Меджидова (Россия) ТКО во 2-м раунде (1:16);

Айк Казарян (Россия) победил Сергея Маслова (Россия) единогласным решением судей;

Олег Попов (Россия) победил Сергея Алексеевича (Беларусь) удушающим приёмом (ручной треугольник) во 2-м раунде (3:13).