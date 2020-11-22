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Харитонова могут выписать из больницы 23 ноября

Харитонова могут выписать из больницы 23 ноября
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец Bellator ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов может быть выписан из больницы в понедельник, 23 ноября. Напомним, после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.

«Сергея могут выписать в понедельник. На следующей неделе он планирует провести пресс-конференцию по сложившейся ситуации», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.

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