Харитонова могут выписать из больницы 23 ноября

Боец Bellator ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов может быть выписан из больницы в понедельник, 23 ноября. Напомним, после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.



«Сергея могут выписать в понедельник. На следующей неделе он планирует провести пресс-конференцию по сложившейся ситуации», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.



Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.