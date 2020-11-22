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А. Емельяненко: если и давать звание Героя России, то кому-то с фамилией Емельяненко

А. Емельяненко: если и давать звание Героя России, то кому-то с фамилией Емельяненко
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением об инициативе присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову.

«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боёв. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко.

Кому из нас? Неважно. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Фёдор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.

Хабиб рано заявил об уходе. Нурмагомедов на пике, чемпион, добился высочайших результатов. Проводя по два боя в год, можно было ещё 10 раз подраться», — приводит слова Александра Емельяненко Vseprosport.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.

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