А. Емельяненко: если и давать звание Героя России, то кому-то с фамилией Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением об инициативе присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову.
«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боёв. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко.
Кому из нас? Неважно. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Фёдор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.
Хабиб рано заявил об уходе. Нурмагомедов на пике, чемпион, добился высочайших результатов. Проводя по два боя в год, можно было ещё 10 раз подраться», — приводит слова Александра Емельяненко Vseprosport.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
24 октября Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры. Он объяснил это тем, что дал обещание матери.
- 22 ноября 2020
-
15:13
-
15:09
-
14:45
-
13:45
-
12:39
-
11:28
-
10:50
-
10:05
-
10:03
-
09:22
-
09:02
-
08:52
-
05:07
-
03:47
-
00:41
- 21 ноября 2020
-
23:10
-
21:56
-
20:52
-
19:48
-
18:44
-
17:48
-
16:51
-
16:14
-
15:58
-
14:38
-
13:21
-
12:23
-
11:16
-
10:15
-
09:20
-
02:57
-
00:46
- 20 ноября 2020
-
23:24
-
22:27
-
22:14